Театры малых городов России представят 15 спектаклей на фестивале в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Юбилейный XV фестиваль театров малых городов России пройдет в Тобольске (Тюменская область) с 25 мая по 1 июня и представит 15 спектаклей. Организаторами форума выступают Министерство культуры РФ и Государственный театр наций во главе с его художественным руководителем, народным артистом РФ Евгением Мироновым, сообщили в пресс-службе администрации города Тобольска.

"При поддержке компании "Сибур" в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел" в Тобольске пройдет XV фестиваль театров малых городов России. В числе участников фестиваля 2017 года - 15 творческих коллективов и театров из Красноярского, Пермского, Краснодарского краев, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республик Удмуртия и Татарстан", - сказали в пресс-службе.

По словам Миронова, фестиваль театров малых городов - один из самых важных проектов Государственного театра наций. "Мы гордимся тем, что наш фестиваль дает возможность театрам малых городов России выйти на федеральный уровень, а лучшим из них - показать свои постановки в Москве на сцене Театра Наций. Участие в фестивале позволяет коллективам театров малых городов развивать свои профессиональные навыки, делиться с коллегами опытом и творческими идеями и, разумеется, добиваться новых результатов", - цитирует пресс-служба Миронова.

Возглавит жюри фестиваля народный артист России Авангард Леонтьев, опытные педагоги проведут семинары, мастер-классы, тренинги и индивидуальные консультации, отметили в пресс-службе. "Помимо этого будет представлена специальная программа документального кино, состоятся встречи с известными деятелями культуры, читки пьес с участием актеров и режиссеров. Во внеконкурсной программе пройдет показ гостевого спектакля Авангарда Леонтьева "Наше все…" из цикла вечеров, посвященных шедеврам русской литературы. Подарком жителям города станет внеконкурсный московский спектакль "Безымянная звезда" Театра под руководством Олега Табакова с участием молодых актеров Ани Чиповской и Павла Табакова", - добавили там.

Фестиваль театров малых городов возник в 1994 году и за эти годы стал неотъемлемой частью театральной карты страны. "Первым адресом этого театрального форума была Москва, в 2004 году V фестиваль переместился в город Лысьва, четырежды принимавший фестиваль. В 2011 году местом проведения стал город Балаково, а в 2013 году фестиваль переместился в Пятигорск, где стал частью другого важного театрального форума "Театры России - Северному Кавказу". Фестиваль 2014 и 2015 годов с успехом прошел в подмосковных городах Коломна, Зарайск и Дубна, в 2016 году XIV фестиваль театров малых городов России прошел в городе Вольск Саратовской области", - отметили в пресс-службе.