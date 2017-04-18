Уральский музей предлагает бутерброд "Малевич" и мусс "Облако в штанах" в кафе футуристов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Объединенный музей писателей Урала воссоздал атмосферу богемного петербургского арт-кафе "Бродячая собака" начала XX века и приглашает на "Ужин с футуристами", в меню которого - бутерброд "Малевич", мусс "Облако в штанах" и коктейль "Лиличка". Об этом сообщили музее.

"22 апреля в лавке мещанина Яковлева пройдет "Ужин с футуристами" - это театрализованный поэтический вечер, он погрузит участников мероприятия в атмосферу футуризма начала XX века, перенесет в богемное арт-кафе "Бродячая собака". Сотрудник музея в образе Велимира Хлебникова создаст новый вариант "Заклятия смехом", а Василий Каменский научит летать на моноплане", - сообщили в учреждении.

Там добавили, что гости вечера смогут прочесть стихи поэтов-футуристов, стать героями немого кино и отведать блюда из "футуристического меню". "На ужин участникам мероприятия предложат блюдо из птицы "Рябчиков жуй", бутерброд "Малевич", блюдо из морепродуктов "Скулы океана", десерт "Ананасы в шампанском", мусс "Облако в штанах", коктейли "Из Нью-Йорка на Марс" и "Лиличка", - пояснили в музее.

Театрализованное представление "Ужин с футуристами" является частью культурного проекта объединенного музея писателей Урала "Я Революция/ЯRevolution" к 100-летию Февральской и Октябрьской революций 1917 года. Уральские историки намерены провести анализ исторической памяти современных людей о событиях 100-летней давности. "Проект поможет запустить механизм рецепции, пробудить собственное представление (чувства, размышления, переживания) о революции, приглашает человека 2017 года на диалог с историей и самим собой", - отметили в музее.

Директор Объединенного музея писателей Урала Наталья Смирнова отметила, что проект "Я Революция/ЯRevolution" будет научно-исследовательским. "В течение юбилейного "революционного" года сотрудники музея проведут целую серию культурно-исследовательских мероприятий - два спектакля, три выставки, экскурсии, перформансы, интерактивные акции. В конце года мы презентуем итоги нашей социологической работы", - сказала она.