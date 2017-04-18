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Авиакомпания "Ямал" откроет рейсы по семи направлениям из Тюмени в мае

Новости Урала
18 апреля, 16:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, апреля. /ТАСС
Кроме того, авиаперевозчик увеличивает частоту по популярным направлениям: Сочи, Симферополь, Анапу, Геленджик, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" откроет в мае рейсы из Тюмени в Самару, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Минеральные воды и Талакан, сообщили в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино.

"С мая партнер аэропорта Рощино авиакомпания "Ямал" открывает регулярные рейсы из Тюмени по семи новым направлениям. В дополнение к новым рейсам авиакомпания увеличивает частоту по популярным направлениям: Сочи, Симферополь, Анапу, Геленджик, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург. Открытию новых направлений и добавлению частот полетов базового авиаперевозчика аэропорта Рощино послужило динамичное развитие авиакомпании "Ямал" и увеличение парка воздушных судов семью новыми Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100)", - сказали в пресс-службе.

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Тюменский аэропорт официально открылся 17 января после реконструкции, начавшейся в 2012 году, при этом полеты продолжались на протяжении всего времени работ. Площадь аэропорта увеличилась с 6,5 тыс. до 27 тыс. кв. м. Пропускная способность - с 250 до 600 человек в час, что позволит Рощино принимать 5 млн пассажиров в год. По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, капитально отремонтированный аэровокзальный комплекс поможет улучшить инвестиционный климат и даст новый импульс развитию экономики региона.

По итогам прошлого года пассажиропоток Рощино составил более 1,5 млн человек, что на 8,7% больше, чем в 2015 году. Маршрутная сеть аэропорта насчитывала 49 регулярных и чартерных направлений, из них 11 международных и 38 внутренних. Рейсы выполняла 71 авиакомпания, 20 из них работали на регулярной основе. Прирост пассажиропотока произошел за счет увеличения рейсов на московском и южном направлениях, открытия новых межрегиональных направлений и увеличения частоты полетов по программе софинансирования с правительством РФ.

В первом квартале 2017 года тюменский аэропорт продолжил тенденцию по увеличению пассажиропотока: с 1 января по 31 марта услугами воздушной гавани воспользовались свыше 344 тыс. пассажиров, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Из них почти 326 тыс. пассажиров - на внутренних авиалиниях, что выше показателей первого квартала 2016 года на 24%, и более 18 тыс. пассажиров - на международных маршрутах, где рост составил 79%.

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