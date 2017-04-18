Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Среднеуральская птицефабрика выставлена на продажу с начальной стоимостью 810 млн руб.

Новости Урала
18 апреля, 17:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, апреля. /ТАСС
Предприятие признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области в июле 2015 года
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Среднеуральская птицефабрика (Свердловская область) выставлена на торги с начальной стоимостью 810,1 млн рублей, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

"29 мая на электронной торговой площадке ОАО "Российский аукционный дом" на открытом аукционе с открытой формой подачи предложений о цене продается предприятие должника (сельскохозяйственная организация) как имущественный комплекс - открытое акционерное общество "Птицефабрика "Среднеуральская". Начальная цена - 810,1 млн рублей. Шаг аукциона (на повышение) - 5% начальной цены", - говорится в сообщении.

Птицефабрика "Среднеуральская" зарегистрирована в Верхней Пышме, 100% акций принадлежит региональным властям. Общество признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области в июле 2015 года.

Как сообщается на сайте предприятия, птицефабрика "Среднеуральская" построена в апреле 1973 года и является первой фабрикой в Свердловской области по производству мяса птицы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
12
Космос и Луна: в Екатеринбургском зоопарке выбирают имена новорожденным львятам
8
Российская премьера комедии "Спасти Джейсона" по пьесе Куилтера состоится на Урале
10
В Екатеринбурге открылась ретроспективная выставка работ Эрнста Неизвестного
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд арестовал отца полковника Захарченко по обвинению в растрате
2
Уроженец Киргизии Азимов арестован по подозрению в организации теракта в Петербурге
3
Греф: бумажные трудовые книжки мешают работодателям и Пенсионному фонду
4
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
5
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
6
Фрегат "Адмирал Макаров" на госиспытаниях сбил ракету-мишень с помощью комплекса "Штиль"
7
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама