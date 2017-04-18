Среднеуральская птицефабрика выставлена на продажу с начальной стоимостью 810 млн руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Среднеуральская птицефабрика (Свердловская область) выставлена на торги с начальной стоимостью 810,1 млн рублей, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

"29 мая на электронной торговой площадке ОАО "Российский аукционный дом" на открытом аукционе с открытой формой подачи предложений о цене продается предприятие должника (сельскохозяйственная организация) как имущественный комплекс - открытое акционерное общество "Птицефабрика "Среднеуральская". Начальная цена - 810,1 млн рублей. Шаг аукциона (на повышение) - 5% начальной цены", - говорится в сообщении.

Птицефабрика "Среднеуральская" зарегистрирована в Верхней Пышме, 100% акций принадлежит региональным властям. Общество признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области в июле 2015 года.

Как сообщается на сайте предприятия, птицефабрика "Среднеуральская" построена в апреле 1973 года и является первой фабрикой в Свердловской области по производству мяса птицы.