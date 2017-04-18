Минстрой РФ отнес ХМАО к числу регионов с лучшими "дорожными картами"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО) Минстроем РФ отнесен к числу регионов с наиболее качественными и продуманными "дорожными картами". Об этом сообщила губернатор округа Наталья Комарова на заседании проектного комитета при региональном правительстве.

"В феврале были утверждены критерии оценки и механизмы контроля за продвижением "дорожных карт", разработанных в соответствии с портфелями проектов, а также интеграции с федеральной информационной системой "Region-ID". По целевым моделям "Разрешение на строительство", а также "Технологическое подключение к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения" Югра отнесена Минстроем России к числу регионов, которые разработали наиболее качественные и продуманные "дорожные карты", - сказала Комарова.

В информационную систему загружены 12 целевых моделей, включающие 235 целевых показателей. "Из них 98 уже отмечены как достигнутые, прежде всего, за счет высокой экономической и организационной базы, на которую опирается Югра", - сказала Комарова во время своего выступления.

Она отметила, что в настоящее время в регионе "можно говорить о том, что организационный этап работы по целевым моделям пройден, а основная часть целевых показателей запланирована к достижению на конец года".

"Чтобы обеспечить безусловность их достижения, необходимо дополнительно сконцентрироваться на таких целевых моделях, как "Подключение к инженерным сетям". Средний процент выполнения "дорожных карт" по стране в этой сфере составляет 13%, у нас - 16%. При этом по каждому из данных направлений заложен трудоемкий, затратный по времени и ресурсам процесс создания электронных сервисов. Во многом эти электронные сервисы схожи друг с другом, так что есть смысл объединить усилия участников "дорожных карт" и тем самым ускорить их продвижение", - отметила Комарова.