Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минстрой РФ отнес ХМАО к числу регионов с лучшими "дорожными картами"

Новости Урала
18 апреля, 18:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, апреля. /ТАСС
По словам губернатора, регион отмечен по целевым моделям "Разрешение на строительство", а также "Технологическое подключение к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО) Минстроем РФ отнесен к числу регионов с наиболее качественными и продуманными "дорожными картами". Об этом сообщила губернатор округа Наталья Комарова на заседании проектного комитета при региональном правительстве.

"В феврале были утверждены критерии оценки и механизмы контроля за продвижением "дорожных карт", разработанных в соответствии с портфелями проектов, а также интеграции с федеральной информационной системой "Region-ID". По целевым моделям "Разрешение на строительство", а также "Технологическое подключение к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения" Югра отнесена Минстроем России к числу регионов, которые разработали наиболее качественные и продуманные "дорожные карты", - сказала Комарова.

В информационную систему загружены 12 целевых моделей, включающие 235 целевых показателей. "Из них 98 уже отмечены как достигнутые, прежде всего, за счет высокой экономической и организационной базы, на которую опирается Югра", - сказала Комарова во время своего выступления.

Она отметила, что в настоящее время в регионе "можно говорить о том, что организационный этап работы по целевым моделям пройден, а основная часть целевых показателей запланирована к достижению на конец года".

"Чтобы обеспечить безусловность их достижения, необходимо дополнительно сконцентрироваться на таких целевых моделях, как "Подключение к инженерным сетям". Средний процент выполнения "дорожных карт" по стране в этой сфере составляет 13%, у нас - 16%. При этом по каждому из данных направлений заложен трудоемкий, затратный по времени и ресурсам процесс создания электронных сервисов. Во многом эти электронные сервисы схожи друг с другом, так что есть смысл объединить усилия участников "дорожных карт" и тем самым ускорить их продвижение", - отметила Комарова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
12
Космос и Луна: в Екатеринбургском зоопарке выбирают имена новорожденным львятам
8
Российская премьера комедии "Спасти Джейсона" по пьесе Куилтера состоится на Урале
10
В Екатеринбурге открылась ретроспективная выставка работ Эрнста Неизвестного
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд арестовал отца полковника Захарченко по обвинению в растрате
2
Уроженец Киргизии Азимов арестован по подозрению в организации теракта в Петербурге
3
Греф: бумажные трудовые книжки мешают работодателям и Пенсионному фонду
4
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
5
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
6
Фрегат "Адмирал Макаров" на госиспытаниях сбил ракету-мишень с помощью комплекса "Штиль"
7
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама