Шоу барабанов и флагов откроет Дельфийские игры-2017 на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Дельфийских игр-2017, которые впервые проходят в Свердловской области, начнется в среду с шоу барабанов и флагов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"19 апреля состоится торжественная церемония открытия Дельфийских игр-2017. В ходе открытия зрителей ждет яркая концертная программа, включающая парад- шествие регионов, шоу барабанов, шоу флагов, выступления лауреатов игр прошлых лет и многое другое", - уточнили в региональном правительстве, отметив, что участниками игр станут около двух тысяч юных деятелей искусства из более чем 80 регионов России, а также семи стран СНГ.

В пресс-службе добавили, что в среду также стартуют конкурсные прослушивания для участников игр по отдельным номинациям. "Так, первые туры пройдут среди музыкантов в номинациях "Фортепиано", "Скрипка", "Саксофон". Юные фотографы будут выполнять свое конкурсное задание во время церемонии открытия Дельфийских игр", - пояснили в региональном правительстве.

Ранее ТАСС сообщал, что культурный проект "Дельфийские игры-2017" пройдет в Свердловской области до 23 апреля и объединит три крупных события: XVI молодежные Дельфийские игры России, XII молодежные Дельфийские игры государств - участников СНГ и Первый молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль. Последний станет основой для создания нового направления - Евразийских Дельфийских игр. Игры проходят под патронатом Международного дельфийского комитета и под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО

В программу игр включены две новые номинации - "Электронный клавишный инструмент" и "Открытая номинация". В 31 международном и всероссийском конкурсе по классическим, народным и современным видам искусств примут участие более 2,5 тыс. юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет, представляющих все федеральные округа Российской Федерации, а также страны СНГ. В составы жюри, сформированные по каждой номинации, войдут около 100 видных деятелей искусств России и СНГ.

Программой предусмотрены гала-концерт дельфийских лауреатов, международная конференция, культурно-просветительские мероприятия. Одним из центральных событий станет международная конференция, которая объединит экспертов сферы образования, культуры и молодежной политики.