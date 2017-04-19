Волонтерский проект по повышению медицинской грамотности стартовал в уральском вузе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Волонтерский проект по повышению медицинской грамотности стартовал в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ). Предполагается, что в рамках него студенты старших курсов будут проводить лекционные занятия, в том числе по вопросам профилактики абортов и инфекций, передаваемых половым путем, сообщила ТАСС профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии УГМУ Татьяна Обоскалова

"Несмотря на то, что в школах и вузах сейчас массовая просветительская работа в этом направлении не ведется, мы у себя в университете ее продолжали. Более того, сегодня мы создали волонтерскую группу из студентов старших курсов, они будут проводить просветительскую работу со своими младшими коллегами. Первые занятия в рамках волонтерского проекта уже прошли, ребята характеризовали это начинание положительно, потому что они получают информацию от практически равных себе. Надеемся, что этот волонтерский проект будет у нас развиваться", - сказала она.

Обоскалова также отметила, что для возобновления практики просвещения населения по вопросам охраны женского здоровья, особенно среди молодежи, повсеместно необходимо объединить усилия врачей и педагогов. "Ранее мы работали и со средними, и с высшими учебными заведениями, но программа была свернута. Думаю, что роль врачей высока в том, чтобы инициировать эту деятельность, а организационное решение должна принять администрация учебных заведений", - добавила собеседница агентства.