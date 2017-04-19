Более 150 человек эвакуированы из администрации Нижневартовска из-за задымления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Более 150 человек эвакуировано из здания администрации Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре из-за задымления, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного управления МЧС.

"Утром поступило сообщение о задымлении в здании горадминистрации Нижневартовска. По приезду спасателей из здания было эвакуировано более 150 человек. По предварительным данным, произошло задымление проводки. Площадь возможного возгорания и причины произошедшего выясняют следователи-дознаватели, которые сейчас работают на месте ЧП", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, на место происшествия выезжали 10 единиц техники, задействовано 28 человек. Информация уточняется.