Более 150 человек эвакуированы из администрации Нижневартовска из-за задымления

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Более 150 человек эвакуировано из здания администрации Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре из-за задымления, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного управления МЧС.
"Утром поступило сообщение о задымлении в здании горадминистрации Нижневартовска. По приезду спасателей из здания было эвакуировано более 150 человек. По предварительным данным, произошло задымление проводки. Площадь возможного возгорания и причины произошедшего выясняют следователи-дознаватели, которые сейчас работают на месте ЧП", - уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, на место происшествия выезжали 10 единиц техники, задействовано 28 человек. Информация уточняется.