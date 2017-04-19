Врио губернатора Свердловской области за год заработал 3,3 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Официальный доход врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашев в 2016 году составил 3,3 млн рублей, что втрое меньше прошлогоднего дохода его супруги, заработавшей 9,7 млн рублей. Такие данные указаны в декларации врио главы региона и членов его семьи за январь-декабрь 2016 года, опубликованной на сайте областного правительства.

Согласно документу, доходы Куйвашева и его супруги в 2016 году были почти на уровне 2015 года. Два года назад он заработал 3,3 млн рублей, а его супруга 9,3 млн рублей. Также не изменился состав имущества семьи врио губернатора, в его собственности квартира площадью 144 кв. м и треть еще одной квартиры площадью 131,7 кв. м, кроме того, в его пользовании квартира площадью 118,7 кв. м. Автомобиля, по указанным в декларации данным, у Куйвашева нет, а на работу он ходит пешком, но при этом в его собственности автоприцеп и гидроцикл VX 700.

Ранее в среду Куйвашев на заседании регионального правительства заявил, что будет участвовать в губернаторских выборах. "Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым я назначен и. о. губернатора до вступления лица в должность на этот пост, лично я рассматриваю это решение как знак доверия, поддержку того курса, которым сегодня идет Свердловская область. Считаю, что доверие оказано не только мне, но и всем членам моей команды, и поэтому на предстоящие выборы мы (члены правительства Свердловской области - прим. ТАСС) с вами идем как одна команда, в ближайшее время мы обсудим с вами механизмы предстоящей работы", - сказал он.

Президент России Владимир Путин накануне принял отставку Куйвашева и назначил его врио главы региона до выборов. Срок полномочий Куйвашева как главы региона истекал в мае 2017 года. Губернаторские выборы пройдут в Свердловской области в единый день голосования в сентябре текущего года.