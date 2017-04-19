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Свердловских водителей с декабря начнут штрафовать за отсутствие знака "Шипы"

Новости Урала
19 апреля, 13:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, апреля. /ТАСС
Сейчас нарушителей наказывать не будут независимо от погодных условий, сообщил ТАСС начальник регионального управления ГИБДД Юрий Демин
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД начнут штрафовать автолюбителей Свердловской области за отсутствие знака "Шипы" только после наступления календарной зимы - с 1 декабря 2017 года, сейчас нарушителей наказывать не будут независимо от погодных условий. Об этом сообщил ТАСС начальник регионального управления ГИБДД Юрий Демин.

С 4 апреля в России действует новая редакция Правил дорожного движения, предусматривающая штрафы за отсутствие опознавательных знаков, в частности, знаков "Начинающий водитель", "Шипы", "Перевозка детей", "Глухой водитель".

"Я дал команду - никого не трогать, штрафовать за отсутствие знака "Шипы" начнут только со следующей зимы, с 1 декабря, чтобы у водителей было время и не создавались противоречия. Отказались от штрафов из-за спекулянтов, которые начали продавать знаки "Шипы" по полторы тысячи", - сказал Демин.

По словам собеседника агентства, автоинспекторы также будут особо следить за наличием предупреждающих знаков у начинающих водителей.

При этом Демин заявил, что у него есть претензии к прописанной в законах дате наступления зимы, которая не зависит от реального климата в том или ином регионе.

"По закону за отсутствие знака "Шипы" штрафовать на 500 рублей будут с 1 декабря по 1 марта. Сейчас нам нужно добиться внесения изменений в закон, чтобы субъект РФ сам определял параметры зимы. Потому что на Урале зима начинается не с 1 декабря, а уже в ноябре лежит снег", - сказал он.

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