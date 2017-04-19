Чайка: долг Курганской области по госконтрактам остается существенным

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Долг Курганской области по государственным и муниципальным контрактам остается существенным, несмотря на проводимую региональными властями работу. Об этом сообщил ТАСС генпрокурор РФ Юрий Чайка, который провел совещание в Ярославле.
"Мы формируем бригаду, формируем предложение, и обязательно будет выезд в Курганскую область. Там есть подвижки, сумма задолженности уменьшилась, тем не менее она остается существенной", - сказал Чайка, не уточнив сумму долга.
Ранее губернатор Курганской области Алексей Кокорин сообщил ТАСС, что просроченная задолженность по государственным и муниципальным контрактам за февраль полностью погашена. Он отметил, что речь идет о 1,5 млрд рублей. Кокорин подчеркнул, что в регионе пока не удается "достичь сбалансированности бюджета".
По словам Чайки, принято решение помочь Курганской области в этом вопросе. Генпрокурор ранее подчеркнул, что к решению существующих проблем в Зауралье готова подключиться и Торгово-промышленная палата (ТПП). Общая сумма долга по госконтрактам на 1 марта составляет 19,3 млрд рублей, наибольший объем задолженности в строительной отрасли, медицине и образовании.