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Суд продлил арест главы администрации района Екатеринбурга до 20 мая

Новости Урала
19 апреля, 15:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, апреля. /ТАСС
По данным следствия, Александр Бреденко получил от предпринимателя взятку в 150 тыс. рублей
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест обвиняемого в получении взятки главы администрации Верх-Исетского района города Александра Бреденко до 20 мая 2017 года, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения Александру Бреденко. Под домашним арестом он пробудет до 20 мая", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 21 февраля 2017 года Бреденко, находясь в своем кабинете, расположенном в здании районной администрации по улице Московская в Екатеринбурге, получил от предпринимателя взятку в 150 тыс. рублей. Денежные средства предназначались за входящие в полномочия главы районной администрации действия в рамках ранее заключенного с индивидуальным предпринимателем муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района Екатеринбурга, а также за общее покровительство.

После получения денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России. В феврале 2017 года суд избрал Бреденко меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

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