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В Свердловской области растет детский травматизм на дорогах

Новости Урала
19 апреля, 16:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, апреля. /ТАСС
По данным ГИБДД, большинство детей-пешеходов страдают не из-за собственной неосторожности, а из-за взрослых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Свердловское ГИБДД отмечает рост детского травматизма на дорогах региона. Об этом сообщил начальник областного управления ГИБДД Юрий Демин на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

"Одна из самых больших проблем - ДТП с детьми, зафиксирован рост на 40%. Только за последнюю неделю пять детей погибли, 66 пострадали. Очень серьезная ситуация с детским травматизмом остается на всей территории Свердловской области. Хотя наблюдается общее снижение количества аварий на 5%", - сказал он.

По словам Демина, большинство пострадавших детей находились в автомобилях, а не на дороге. "Приведу один пример: мать, перевозя ребенка на переднем сиденье, допускает столкновение со встречным автомобилем, хотя она знает, что перевозить таким образом запрещено", - сказал Демин.

По его словам, большинство детей-пешеходов страдают также не из-за собственной неосторожности, а из-за взрослых. "Кто в этом виноват? В первую очередь родители, которые не научили детей и не контролировали соблюдение правил дорожного движения. Второе направление - это школа. В прошлом году был рост по детской смертности, в этом году ситуация в лучшую сторону не меняется", - добавил Демин.

По данным ГИБДД, самая аварийная дорога Свердловской области - федеральная трасса Р-242 (Екатеринбург - Пермь). Основные причина ДТП - превышение скоростного режима и выезд на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что детская смертность в результате ДТП на свердловских дорогах возросла в прошлом году на 50% по сравнению с 2015 годом. По итогам 12 месяцев 2016 года погибли 24 ребенка.

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