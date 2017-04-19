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Олимпийский чемпион Антон Шипулин зажег огонь Дельфийских игр-2017 на Урале

Новости Урала
19 апреля, 18:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, апреля. /ТАСС
Культурный проект пройдет в Свердловской области до 23 апреля и объединит три крупных события
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин в среду зажег символический огонь (электронный факел) Дельфийских игр-2017, торжественная церемония открытия которых состоялась в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

"В проекте "Дельфийские игры-2017" участвуют 2318 человек из 76 субъектов РФ и восьми стран Содружества. По статистике, 70% людей склонны к творчеству, и это правильно, что мы к творчеству так же, как и к спорту привлекаем большое внимание. Молодые таланты имеют в творчестве большие результаты", - сказал журналистам перед церемонией открытия директор Международного Дельфийского комитета, председатель Исполкома Национального Дельфийского совета России Владимир Понявин.

Торжественную церемонию открыло шоу барабанов и флагов, парад-шествие регионов. Молодежный хор из 300 человек, в состав которого вошли юные артисты из десяти творческих коллективов Среднего Урала, исполнил гимны РФ и Дельфийских игр. Участников события поприветствовали лауреаты игр прошлых лет. Сегодня также стартовали конкурсные прослушивания для участников игр по таким номинациям, как "Фортепиано", "Скрипка" и "Саксофон". Юные фотографы выполняли свое конкурсное задание прямо во время торжественной церемонии.

Культурный проект "Дельфийские игры-2017" пройдет в Свердловской области до 23 апреля и объединит три крупных события: XVI молодежные Дельфийские игры России, XII молодежные Дельфийские игры государств - участников СНГ и Первый молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль. Последний станет основой для создания нового направления - Евразийских Дельфийских игр. Игры проходят под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

В программу игр включены две новые номинации - "Электронный клавишный инструмент" и "Открытая номинация". В 31 международном и всероссийском конкурсе по классическим, народным и современным видам искусств примут участие более 2 тыс. юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет, представляющих все федеральные округа РФ, а также страны СНГ. В составы жюри, сформированные по каждой номинации, войдут около 100 видных деятелей искусств России и Содружества.

Программой предусмотрены гала-концерт Дельфийских лауреатов, международная конференция, культурно- просветительские мероприятия. Одним из центральных событий станет международная конференция, которая объединит экспертов сферы образования, культуры и молодежной политики.

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