Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свердловская прокуратура проверит информацию об угрозах коллекторов "Домашних денег"

Новости Урала
19 апреля, 19:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, апреля. /ТАСС
По сообщению местных СМИ, коллекторы угрожали женщине нанесением телесных повреждений и смертью, если она не выплатить долг своего отчима, кроме того, они звонили ей ночью
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области начала проверку по сообщениям СМИ о коллекторах компании "Домашние деньги", которые угрожали расправой женщине в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы надзорного ведомства Марина Канатова.

Читайте также новости по теме:
Контроль над коллекторами в России
© AP Photo/Ajit Solanki
ОНФ на Урале защитил заемщицу от коллекторов, создав прецедент
В госреестр внесены 26 агентств, имеющих право заниматься коллекторской деятельностью
Коллекторы в России начинают работать по новым правилам

"По сообщению местных СМИ, коллекторы угрожали женщине нанесением телесных повреждений и смертью, если она не выплатить долг своего отчима. Коллекторы звонили женщине ночью, хотя по нынешнему законодательству им запрещено звонить в ночное время и тем более угрожать. По фактам, озвученным в СМИ, организована проверка", - сказала Канатова. Она добавила, что прокуратура даст оценку деятельности коллекторского агентства, а также сотрудников полиции, которые "не отреагировали на заявление потерпевшей".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Свердловской области, заявления о бездействии полицейских безосновательны. "Заявление от женщины на деятельность коллекторов незамедлительно было принято в установленные законом сроки и по нему сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.

Накануне петербургские следователи провели обыски в московских офисах ООО "Микрофинансовая компания домашние деньги" по делу коллекторов, испортивших двери квартир в одном из домов в Невском районе северной столицы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 марта неустановленные лица, назвавшиеся коллекторами, заклеили замочные скважины нескольких квартир монтажной пеной в подъезде одного из домов на территории Невского района, а также расклеили листовки о том, что жители должны возместить долг одного из квартирантов. Наутро некоторые жильцы не смогли выйти из своих квартир из-за испорченных дверей. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Контроль над коллекторами в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
4
"Гринпис РФ" представит фотовыставку о спасении Арктики в рамках акции "Ночь музеев"
12
Космос и Луна: в Екатеринбургском зоопарке выбирают имена новорожденным львятам
8
Российская премьера комедии "Спасти Джейсона" по пьесе Куилтера состоится на Урале
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ подтвердила задержание брата предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга
2
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
3
РФ считает провокацией планы провести на Шпицбергене мероприятие по линии НАТО
4
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
5
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
6
СК выяснил причины столкновения электрички и поезда путем эксперимента
7
При взрыве в Лондоне пострадали двое мужчин, в том числе полицейский
Темы дня
Загрузка...
Реклама