Свердловская прокуратура проверит информацию об угрозах коллекторов "Домашних денег"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области начала проверку по сообщениям СМИ о коллекторах компании "Домашние деньги", которые угрожали расправой женщине в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы надзорного ведомства Марина Канатова.
"По сообщению местных СМИ, коллекторы угрожали женщине нанесением телесных повреждений и смертью, если она не выплатить долг своего отчима. Коллекторы звонили женщине ночью, хотя по нынешнему законодательству им запрещено звонить в ночное время и тем более угрожать. По фактам, озвученным в СМИ, организована проверка", - сказала Канатова. Она добавила, что прокуратура даст оценку деятельности коллекторского агентства, а также сотрудников полиции, которые "не отреагировали на заявление потерпевшей".
Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Свердловской области, заявления о бездействии полицейских безосновательны. "Заявление от женщины на деятельность коллекторов незамедлительно было принято в установленные законом сроки и по нему сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.
Накануне петербургские следователи провели обыски в московских офисах ООО "Микрофинансовая компания домашние деньги" по делу коллекторов, испортивших двери квартир в одном из домов в Невском районе северной столицы.
Ранее сообщалось, что в ночь на 25 марта неустановленные лица, назвавшиеся коллекторами, заклеили замочные скважины нескольких квартир монтажной пеной в подъезде одного из домов на территории Невского района, а также расклеили листовки о том, что жители должны возместить долг одного из квартирантов. Наутро некоторые жильцы не смогли выйти из своих квартир из-за испорченных дверей. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества".