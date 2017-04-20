Челябинская область и провинция Гуандун выбраны главным партнерами ЭКСПО в Харбине

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ПЕКИН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Челябинская область и южнокитайская провинция Гуандун выбраны главными партнерами четвертого российско-китайского ЭКСПО, которое пройдет в городе Харбин (Северо-Восточный Китай) с 15 по 19 июня. Об этом заявил журналистам директор департамента Азии, Африки и Латинской Америки Министерства экономического развития РФ Евгений Попов.
"Особенностью четвертого ЭКСПО станет выбор главных регионов-партнеров. С российской стороны это Челябинская область, а с китайской - провинция Гуандун (Южный Китай). Таким образом ЭКСПО перестает быть универсальной выставкой и становится специализированным мероприятием", - сказал он.
По словам Попова, роль ЭКСПО в этом году будет очень большой. "В мае президент России Владимир Путин посетит Пекин, а в июле состоится визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. С этой точки зрения мы позиционируем ЭКСПО как саммит бизнеса", - сказал он и отметил, что в деловой программе выставки будет 22 мероприятия.
"Данные мероприятия объединены тремя темами: сотрудничество в области малого и среднего бизнеса, сельское хозяйство, а также технологическое и инновационное сотрудничество", - подытожил представитель министерства.
Четвертое российско-китайское ЭКСПО пройдет в городе Харбин с 15 по 19 июня. В рамках предстоящего мероприятия планируется открыть павильон РФ, а также зону двустороннего сотрудничества. Ключевые мероприятия будут поделены на следующие группы: главные направления российско-китайского торгово-экономического взаимодействия, развитие регионального инвестиционного сотрудничества РФ и Китая, торговое партнерство предприятий России и КНР, индивидуальные мероприятия. Ожидается, что в работе ЭКСПО примут участие представители более чем 36 стран.
Первое российско-китайское ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялось в Харбине в 2014 году. Выставочная площадь тогда составила 86 тыс. кв. м, на ней разместилось более 2,7 тыс. российских и китайских стендов. Второе прошло там же в 2015 году, когда в мероприятии приняли участие представители регионов и компаний РФ, активно развивающих экономические связи с Китаем. Всего участвовали 1279 предприятий и организаций, в общей сложности около 10 тыс. человек, из них около 4 тыс. - из России.
Третье ЭКСПО прошло в Екатеринбурге в июле прошлого года, на него прибыли представители более 300 китайских предприятий.