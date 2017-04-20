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Танки времен Великой Отечественной войны возглавят парад 9 мая в Челябинске

Новости Урала
20 апреля, 9:32 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 20, апреля. /ТАСС
Два танка и самоходка, выпущенные на Челябинском тракторном заводе - единственные в регионе образцы бронетанковой техники военного периода, которые сейчас на ходу
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Два танка и самоходка, выпущенные на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) во время Великой Отечественной войны, пройдут во главе колонны боевых колесных и гусеничных машин на параде Победы в Челябинске, сообщили в пресс-службе ЧТЗ.

"Исторические "экспонаты" Челябинского тракторного завода - танки Т-34, ИС-3, самоходка ИСУ-152 - возглавят колонну боевых колесных и гусеничных машин на параде Победы, который пройдет в Челябинске на площади Революции 9 мая", - сказали на предприятии.

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По данным ЧТЗ, это единственные в регионе образцы бронетанковой техники военного периода, которые сейчас на ходу. "Живая, сохраненная бронетехника на парадах производит впечатление куда большее, чем те же танки с заваренными люками, застывшие недвижимо на выставках и постаментах. Стоит зарокотать дизелям, и каждый из этих легендарных образцов словно сбрасывает годы, превращаясь в настоящую машину времени. Становится настоящим олицетворением истории Танкограда (так называли Челябинск в годы войны - прим. ТАСС)", - отметили в пресс-службе.

Музейные машины предприятия несут на башнях имена своих создателей: руководившего разработкой самоходки Льва Троянова, автора концепции танка ИС-3 Михаила Балжи и главного конструктора по двигателям Ивана Трашутина, чьи дизели типа В-2 ставились на все средние и тяжелые танки времен войны.

Челябинский тракторный завод работает с 1933 года, выпускает тракторы, бульдозеры, трубоукладчики, дизельные двигатели и запчасти к ним. В годы Великой Отечественной войны ЧТЗ выпустил порядка 18 тыс. танков и самоходных орудий.

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