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Прокуратура нашла нарушения в спорткомплексе на Урале, где отравились семеро детей

Новости Урала
20 апреля, 9:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, апреля. /ТАСС
28 марта члены детской хоккейной команды из Новосибирска, находившейся на спортивных сборах в свердловском селе Курганово, были госпитализированы с признаками отравления
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области выявила нарушения в работе предприятия, которое обеспечивало питанием посетителей спортивного комплекса "Курганово", где ранее отравились семеро детей и двое взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания населения. Найдена просроченная продукция, нарушены требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в процессе ее производства, хранения, перевозки (транспортирования), реализации, а именно в смывах с кастрюли в овощном цехе заготовочного цеха обнаружены бактерии "энтеробактер клоаце" и др. Зафиксировано несоблюдение правил товарного соседства при хранении продуктов в холодильнике", - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, в отношении ООО "Комфорт", которое осуществляет деятельность по организации питания на объектах спорткомплекса "Курганово", возбуждены административные дела по статьям КоАП РФ "Нарушения санитарно-эпидемиологических требования при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению" и "Нарушение исполнителем технических регламентов".

"Директору предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений. Проверка в спортивном комплексе "Курганово" показала, что при возникновении случаев инфекционных заболеваний у спортсменов, проживающих и тренирующихся на базе спортивного комплекса, несвоевременно информируются органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, нарушаются требования к проведению дезинфекционных мероприятий", - отметили в ведомстве.

Члены детской хоккейной команды из Новосибирска, находившейся на спортивных сборах в селе Курганово Свердловской области, 28 марта были госпитализированы с признаками отравления. Дети 9-10 лет и сопровождавшие их взрослые обратились за медпомощью с признаками заболевания острой кишечной инфекцией (рвота, температура, боли в животе). Заболевшие были направлены в Полевскую центральную городскую больницу, где им был поставлен предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерит.

По данным Следственного управления СК РФ по региону, по факту госпитализации девяти человек, в том числе семи несовершеннолетних спортсменов следственным отделом по городу Полевской проводится доследственная проверка.

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