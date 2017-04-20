Бывшему замглавы Чебаркуля предъявлено обвинение во взяточничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Следственные органы Челябинской области предъявили обвинение во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями бывшему заместителю главы администрации города Чебаркуля Олегу Соловьеву. Экс-чиновник задержан, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области бывшему заместителю главы администрации Чебаркульского городского округа Олегу Соловьеву предъявлено обвинение по статьям "Получение взятки", "Злоупотребление должностными полномочиями". В настоящее время Соловьев задержан", - уточнили в ведомстве, добавив, что следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в 2016 году Соловьев получил взятку более 100 тыс. рублей в виде услуг имущественного характера от местного предпринимателя. За это чиновник содействовал последнему в заключении муниципальных контрактов по благоустройству. Также в 2016 году другой предприниматель оплатил за чиновника административный штраф - 15 тыс. рублей, за что Соловьев способствовал ему в заключении муниципальных контрактов без проведения конкурсов.

Соловьев был уволен из администрации города Чебаркуля в октябре 2016 года. Повод послужило то, что он не предоставил полные сведения о доходах.