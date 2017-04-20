Производство препарата на основе компонентов крови выросло на Урале почти втрое за год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Производство альбумина - препарата, вырабатываемого из плазмы крови, за год увеличилось в Свердловской области почти в три раза. Об этом сообщил ТАСС заместитель главного врача Областной станции переливания крови (ОСПК) Максим Галимов.

"У нас функционируют отделы производства препаратов на основе компонентов крови: производство альбумина увеличилось по сравнению с 2015 годом (с 658,9 литра - прим. ТАСС) до 1872,1 литра в 2016 году. В России очень мало производств, которые это делают, поэтому мы стараемся по мере возможностей наращивать объемы. Пока современного большого завода, который бы всех обеспечивал, нет, и станции пытаются эту потребность закрывать, однако импорт еще присутствует, и наша главная задача - отказаться от него, ведь это очень дорогой препарат", - сказал он.

Галимов отметил, что в основном альбумин используется в экстремальной медицине в качестве противошокового препарата при серьезной кровопотере. "Он обладает свойством удержания жидкости в циркуляции, поэтому при ожогах, травматических шоках, тяжелых состояниях его очень часто используют для того, чтобы сохранить объем циркулирующей крови, то есть фактически препарат жизненно необходим", - подчеркнул собеседник агентства.

По словам главного врача ОСПК Сергея Чеканова, общее число доноров, чей биологический материал прошел все необходимые проверки, в 2016 году составило 34418 человек. "Число сдачи крови за год - 75550, число сдачи плазмы - 18758. В России мы являемся одной из крупнейших станций", - добавил он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он также уточнил, что всего в 2016 году в области было заготовлено более 60 тыс. литров крови и более 26 тыс. литров плазмы. "У нас не снижается запас, мы обеспечиваем все медицинские учреждения области, помогаем и другим регионам. Мы работаем с Российским онкологическим научным центром имени Блохина в Москве, с Пермским кардиоцентром, с Челябинском, и каждый год заключаем договоры на поставку компонентов", - уточнил Чеканов.