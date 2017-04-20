Более 119 млн рублей взыскано с нефтедобывающей компании в ХМАО за ущерб природе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югры) взыскала с нефтедобывающей компании ущерб, нанесенный окружающей среде на сумму 119 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"В Ханты-Мансийском автономном округе по иску прокурора с нефтедобывающей компании взыскан ущерб окружающей среде в сумме более 119 млн рублей. Установлено, что ООО "РН- Юганскнефтегаз" при эксплуатации нефтепроводов в Нефтеюганском районе допустило их неоднократные порывы. Общая площадь загрязненного участка земель лесного фонда составила более 16 га, а ущерб окружающей среде в результате загрязнения - свыше 119 млн рублей", - отметили там.
По данным прокуратуры, нефтяные загрязнения на протяжении нескольких лет не ликвидировались. "Высокая токсичность является причиной уничтожения растительного покрова. Разлив нефти на участке лесного фонда влечет истощение природных ресурсов. В настоящее время решение суда исполнено, денежные средства поступили в бюджетную систему РФ", - добавили в ведомстве.