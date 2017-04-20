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В Свердловской области прошли учения Минобороны РФ по тушению лесного пожара

Новости Урала
20 апреля, 12:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, апреля. /ТАСС
В маневрах приняли участие около 500 человек личного состава и более 30 единиц техники
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Подразделения Минобороны РФ в ходе учений в Свердловской области отработали тушение лесного пожара в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"В Свердловской области состоялись масштабные учения подразделений Минобороны России по тушению лесных пожаров. В тактико-специальных учениях приняли участие лесопожарные формирования Свердловского филиала "Оборонлес" Минобороны России, сотрудники Свердловского лесничества - филиала Управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны России, командование и личный состав пожарных расчетов воинских подразделений и авиация Воздушно- космических сил", - отметили в пресс-службе.

По словам директора Свердловского филиала "Оборонлес" Минобороны Антона Николаева, по легенде учений вблизи охраняемого объекта - воинской части - произошел лесной пожар. "При наземном патрулировании обнаружено возгорание, изначально локализовать низовой пожар не удалось, поэтому к месту дополнительно стягиваются силы подразделений Минобороны и техника. Когда пожар переходит в верховой, привлекается авиация - вертолет Ми-8 с водосливным устройством, после этого удается ликвидировать лесной пожар", - сказал он.

В ЦВО добавили, что в маневрах приняли участие около 500 человек личного состава и более 30 единиц техники.

Ранее сообщалось, что 15 апреля в Иркутской области в 40 км от города Зима военнослужащие ЦВО потушили природный низовой пожар, который направлялся в сторону населенного пункта.

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