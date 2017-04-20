Число иностранных охотников в Свердловской области выросло за год вдвое

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Количество иностранцев, приезжающих в Свердловскую область на охоту, в 2016 году увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщил ТАСС директор областного Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов.
"Мы потихоньку возрождаем деятельность по приему иностранных туристов, которые приезжают на охоту. Так, в 2015 году для охоты на сибирскую косулю и лося приезжали четыре тестовые группы, было восемь охотников и супруга одного из них, а в прошлом году регион посетил уже 21 охотник, увеличение почти в три раза. Приезжают охотники из Германии, Польши и Австрии. В феврале в Зальцбурге проводится международная выставка охотничьих трофеев, и трофеи из Свердловской области привлекают внимание людей", - сказал собеседник агентства.
Как отметил Кузнецов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС, иностранного охотника, в отличие от российского, интересуют трофейные качества животного. "Он не будет охотиться на зверя с целью личного потребления. Туристу нужны трофеи, то есть то, что он сможет представить на выставках", - сказал он.
Кузнецов также сообщил, что все менее популярной становится промысловая охота, наблюдается изменение интересов охотников. "Раньше была распространена промысловая охота, добыча пушных видов животных, например, куницы и соболя. На сегодняшний день промысловая охота утратила свою актуальность, прекратили свое существование ряд государственных кооперативных хозяйств, которые занимались скупкой мехов. Сейчас охота приобрела любительский, спортивный характер, люди предпочитают выехать на природу, посидеть с друзьями", - резюмировал он.
На территории Свердловской области располагается 15 охотничьих заказников, в которых живут такие животные, как лось (более 45 тыс. голов), косуля сибирская (более 36 тыс.), кабан (более 17 тыс.), заяц-беляк (более 107 тыс.), тетерев (более 542 тыс.), рябчик (более 600 тыс.). Разрешение на охоту имеют более 96 тыс.