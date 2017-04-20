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"Уральские авиалинии" выполнят первый рейс из Жуковского в Тель-Авив 26 апреля

Новости Урала
20 апреля, 13:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, апреля. /ТАСС
На данный момент из Жуковского выполняются в основном рейсы в ближнее зарубежье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Первый рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из аэропорта Жуковский в Тель-Авив будет выполнен 26 апреля, сообщили ТАСС во внешней пресс-службе Минтуризма Израиля в четверг.

"26 апреля состоится торжественная церемония открытия первого рейса из аэропорта Жуковский в Тель-Авив авиакомпании "Уральские авиалинии", - сказали в пресс-службе. ТАСС пока не располагает комментарием "Уральских авиалиний".

Ранее гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов сообщил, что авиакомпания планировала начать выполнять рейсы из Жуковского в Израиль в апреле. При этом Израиль не согласовал рейсы компании из аэропорта Жуковский в Тель- Авив из-за превышения квоты межправительственного соглашения - 35 частот на Москву в неделю. Причиной послужил спор о статусе аэропорта - по мнению израильской стороны, этот аэропорт принадлежит к московскому авиационному узлу.

Аэропорт Жуковский открыт весной 2016 года. Первый рейс был выполнен авиакомпанией "ЮВТ-Аэро" в Казань 1 ноября. Аэропорт Жуковский управляется компанией "Рампорт Аэро" (75% - у литовской Avia Solutions Group, 25% - у структуры госкорпорации "Ростех"). На данный момент из Жуковского выполняются в основном рейсы в ближнее зарубежье.

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