Опыт Казахстана по проведению Парадельфийских игр будет использован в странах СНГ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Участники международной конференции проекта "Дельфийские игры-2017" рекомендовали Дельфийским организациям стран СНГ использовать опыт Казахстана по проведению Парадельфийских игр. Соответствующее решение было принято по итогам конференции, которая состоялась в Екатеринбурге, передает корреспонденту ТАСС.
"Участники конференции считают необходимым приветствовать проведение в 2016 году первых Парадельфийских игр в Республике Казахстан, рекомендовать национальным Дельфийским организациям применять полученный опыт при организации Парадельфийских мероприятий в дальнейшем", - говорится в резолюции международной конференции.
В своем докладе директор по развитию национального Дельфийского комитета Республики Казахстан Куралай Туспекова отметила, что в 2016 году Парадельфийские игры прошли по двум номинациям - "Хореографическое искусство для людей с ограниченными возможностями слуха" и "Исполнение песен на языке жестов". "Отборочные туры прошли во всех регионах Казахстана, в них приняли участие около 200 человек, 81 финалист был представлен на XII национальных Дельфийских играх. А победитель представлял Казахстан на первых международных Парадельфийских играх в Москве", - сообщила она.
Директор исполкома Национального дельфийского совета России Артемий Понявин в беседе с корреспондентом ТАСС пояснил, что в 2016 году в Казахстане и России Парадельфийские игры прошли в экспериментальном режиме. "В рамках Дельфийских игр работа в данном направлении ведется инклюзивно уже на протяжении 15 лет. У нас среди Дельфийских лауреатов достаточное количество людей с ограниченными возможностями. Направление новое, и возможны разные пути, сейчас мы смотрим, как дальше его развивать: проводить отдельно Парадельфийские игры или продолжать развивать инклюзивность самих Дельфийских игр", - добавил он.
Международная конференция в рамках культурного проекта "Дельфийские игры" состоялась сегодня в 12-й раз. В работе конференции приняли участие представители федеральных ведомств, а также учреждений культуры и образования регионов России и стран СНГ. Они обсудили вопросы по трем направлениям: молодежь и культура, диалог культур - Евразийские перспективы, культура - вектор развития.
Парадельфийские игры - творческие состязания в сфере культуры и искусства для людей с инвалидностью.
Культурный проект "Дельфийские игры-2017" будет реализован в Свердловской области до 23 апреля и объединит три крупных события: XVI молодежные Дельфийские игры России, XII молодежные Дельфийские игры государств - участников СНГ и Первый молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль. Последний станет основой для создания нового направления - Евразийских Дельфийских игр. Игры проходят под патронатом Международного дельфийского комитета и под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
В программу игр этого года включены две новые номинации - "Электронный клавишный инструмент" и "Открытая номинация". В 31 международном и всероссийском конкурсе по классическим, народным и современным видам искусств примут участие 2 318 юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из 76 субъектов РФ и восьми стран Содружества. В составы жюри, сформированные по каждой номинации, вошли около 100 видных деятелей искусств России и СНГ.