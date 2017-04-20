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Словакия может принять II молодежные Европейские Дельфийские игры в 2018 году

Новости Урала
20 апреля, 14:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, апреля. /ТАСС
Вероятность такого решения высока, сообщил ТАСС директор исполкома Национального дельфийского совета России Артемий Понявин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Вторые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры могут пройти в 2018 году в Словакии, вероятность такого решения высока. Об этом сообщил ТАСС директор исполкома Национального дельфийского совета России Артемий Понявин по итогам проведения международной конференции проекта "Дельфийские игры-2017" в Екатеринбурге.

"Сейчас этот вопрос (о выборе Словакии в качестве страны, принимающей Игры - прим. ТАСС) находится на высокой стадии проработки. В начале лета состоится очередная встреча с мэром города Ружомберок (Словакия - прим. ТАСС), уже состоялись встречи-консультации, мы ведем разговор о следующем годе. В настоящее время мы финализируем последние детали для того, чтобы это окончательное решение было принято. Вероятность высокая, следующие Европейские Дельфийские игры могут пройти в Словакии", - сказал Понявин.

Культурный проект "Дельфийские игры-2017" открылся в Екатеринбурге накануне, он объединит три крупных события: XVI молодежные Дельфийские игры России, XII молодежные Дельфийские игры государств - участников СНГ и Первый молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль. Игры проходят под патронатом Международного дельфийского комитета и под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В 31 международном и всероссийском конкурсе по классическим, народным и современным видам искусств примут участие 2 тыс. 318 юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из 76 субъектов РФ и восьми стран Содружества. В составы жюри, сформированные по каждой номинации, вошли около 100 видных деятелей искусств России и СНГ.

Современные Дельфийские игры

Дельфийские игры зародились в 582 году до нашей эры на территории Древней Греции. Вместе с Олимпийскими Дельфийские (раннее название - Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Возрожденный форум искусств был снова забыт из-за Второй мировой войны.

Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 1970-е годы в Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций. Накопленный опыт стал одной из предпосылок к созданию в 1999 году Национального дельфийского совета России (НДС России) и к разработке современного формата Дельфийских игр.

Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным дельфийским советом России были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях соревновались 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран. В 2014 году был запущен новый формат Игр - Европейские Дельфийские игры. Стартовыми состязаниями данного типа стали Первые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры в Волгограде, в которых приняли участие представители 26 стран. Игры проходят под патронатом Международного дельфийского комитета и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

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