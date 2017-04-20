Росавтодор: вопрос внедрения "Платона" на региональных дорогах проходит стадию обсуждения

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Вопрос распространения системы "Платон" на региональных дорогах проходить стадию обсуждения, сообщил ТАСС заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов по итогам совещания в Екатеринбурге по проблемам качества дорог РФ.
"Некоторые субъекты выходили в Госдуму с тем, чтобы внести изменения в законодательство и позволить им внедрить такую систему ("Платон" на региональных дорогах - прим. ТАСС). Этот вопрос действительно актуальный и находится на обсуждении. Надеюсь, что эта система будет внедрена, так как она поможет всем субъектам получать дополнительные средства для того, чтобы приводить в дороги в нормативное состояние", - сказал Астахов, не уточнив сроков принятия решения по данному вопросу.
Система "Платон", обеспечивающая взимание платы с большегрузов массой выше 12 т за проезд по федеральным трассам, действует с 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф в 1,53 рубля за 1 км пути, установленный на время внедрения системы, будет повышен с 1 марта 2016 года до 3,06 рубля, однако позднее было решено отсрочить индексацию. В начале ноября прошлого года Минтранс опубликовал проект постановления, в соответствии с которым с 1 февраля 2017 года тариф будет увеличен с 1,53 рубля за 1 км пути до 2,61 рубля, а с 1 июня 2017 годя - до 3,06 рубля. В конце января вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что повышение тарифа системы "Платон" ожидается весной и будет ниже уровня, который ранее предлагал Минтранс РФ.