Первые Всемирные молодежные Дельфийские игры соотечественников могут пройти в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Первые Всемирные молодежные Дельфийские игры соотечественников планируется провести в 2018 году. Презентация проекта состоялась на международной конференции "Дельфийские игры-2017", которая прошла в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

"С инициативой провести Всемирные молодежные Дельфийские игры соотечественников на нас вышли в прошлом году, мы прорабатываем 2018 год. Это связано с тем, что продолжает формироваться концепция данного мероприятиям, идет поиск формата, правильной аудитории, места проведения, чтобы это было максимально полезно и для участников, и для принимающей стороны", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор исполкома Национального Дельфийского совета России Артемий Понявин.

Новый формат Дельфийских игр презентовал представитель международного Дельфийского комитета по странам СНГ Валентин Рыбицкий. По его словам, многие талантливые молодые русские люди, проживающие за рубежом, хотят связать свою судьбу с Россией, но при этом не получают поддержку. "Они остаются вне охвата поддержки творческого развития. И мы предложили Дельфийскому комитету взять на себя эту функцию, предоставлять таким ребятам возможность для демонстрации своих талантов и продвижения", - пояснил Рыбицкий, отметив, что проект может найти поддержку у фонда "Русский мир" и Россотрудничества.

Международная конференция в рамках культурного проекта "Дельфийские игры" состоялась в четверг в 12-й раз. В работе конференции приняли участие представители федеральных ведомств, а также учреждений культуры и образования регионов России и стран СНГ. Они обсудили вопросы по трем направлениям: молодежь и культура, диалог культур - Евразийские перспективы, культура - вектор развития

Культурный проект "Дельфийские игры-2017" будет реализован в Свердловской области до 23 апреля и объединит три крупных события: XVI молодежные Дельфийские игры России, XII молодежные Дельфийские игры государств - участников СНГ и Первый молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль. Последний станет основой для создания нового направления - Евразийских Дельфийских игр. Игры проходят под патронатом Международного дельфийского комитета и под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО

В программу игр этого года включены две новые номинации - "Электронный клавишный инструмент" и "Открытая номинация". В 31 международном и всероссийском конкурсе по классическим, народным и современным видам искусств примут участие 2 318 юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из 76 субъектов РФ и восьми стран Содружества. В составы жюри, сформированные по каждой номинации, вошли около 100 видных деятелей искусств России и СНГ.