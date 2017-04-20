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Первые Всемирные молодежные Дельфийские игры соотечественников могут пройти в 2018 году

Новости Урала
20 апреля, 15:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, апреля. /ТАСС
Презентация проекта состоялась на международной конференции в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Первые Всемирные молодежные Дельфийские игры соотечественников планируется провести в 2018 году. Презентация проекта состоялась на международной конференции "Дельфийские игры-2017", которая прошла в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

"С инициативой провести Всемирные молодежные Дельфийские игры соотечественников на нас вышли в прошлом году, мы прорабатываем 2018 год. Это связано с тем, что продолжает формироваться концепция данного мероприятиям, идет поиск формата, правильной аудитории, места проведения, чтобы это было максимально полезно и для участников, и для принимающей стороны", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор исполкома Национального Дельфийского совета России Артемий Понявин.

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Новый формат Дельфийских игр презентовал представитель международного Дельфийского комитета по странам СНГ Валентин Рыбицкий. По его словам, многие талантливые молодые русские люди, проживающие за рубежом, хотят связать свою судьбу с Россией, но при этом не получают поддержку. "Они остаются вне охвата поддержки творческого развития. И мы предложили Дельфийскому комитету взять на себя эту функцию, предоставлять таким ребятам возможность для демонстрации своих талантов и продвижения", - пояснил Рыбицкий, отметив, что проект может найти поддержку у фонда "Русский мир" и Россотрудничества.

Международная конференция в рамках культурного проекта "Дельфийские игры" состоялась в четверг в 12-й раз. В работе конференции приняли участие представители федеральных ведомств, а также учреждений культуры и образования регионов России и стран СНГ. Они обсудили вопросы по трем направлениям: молодежь и культура, диалог культур - Евразийские перспективы, культура - вектор развития

Культурный проект "Дельфийские игры-2017" будет реализован в Свердловской области до 23 апреля и объединит три крупных события: XVI молодежные Дельфийские игры России, XII молодежные Дельфийские игры государств - участников СНГ и Первый молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль. Последний станет основой для создания нового направления - Евразийских Дельфийских игр. Игры проходят под патронатом Международного дельфийского комитета и под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО

В программу игр этого года включены две новые номинации - "Электронный клавишный инструмент" и "Открытая номинация". В 31 международном и всероссийском конкурсе по классическим, народным и современным видам искусств примут участие 2 318 юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из 76 субъектов РФ и восьми стран Содружества. В составы жюри, сформированные по каждой номинации, вошли около 100 видных деятелей искусств России и СНГ.

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