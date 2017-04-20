"Дочка" компании "Газпром нефть" заменит более 130 км трубопроводов на Ямале в 2017 году

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Нефтяная компания "Газпромнефть-Муравленко" заменит в 2017 году не менее 137 км трубопроводов в Ямало-Ненецкого автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Всего в 2017 году на месторождениях предприятия будет заменено не менее 137 км трубопроводов, капвложения составят около 1,2 млрд рублей. Также в рамках программы выполняются диагностика, мониторинг скорости коррозии и ингибирование трубопроводов, ведется аэромониторинг с помощью беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в первом квартале 2017 года уже заменено и реконструировано 30 км трубопроводов - на 34,5% больше, чем планировалось. "Программа "Чистая территория" - один из эффективных инструментов экологической политики, она предусматривает повышение надежности трубопроводов на всех наших месторождениях. Очередной этап рассчитан на 2017-2019 годы, суммарные вложения за этот период превысят 3,5 млрд рублей", - цитирует пресс-служба гендиректора компании "Газпромнефть-Муравленко" Валерия Чикина.
Ранее сообщалось, что Минприроды РФ совместно с Ростехнадзором проведут проверку технического состояния всех объектов транспортировки и перекачки нефти в России.
"Газпромнефть-Муравленко" - дочерняя компания "Газпром нефти". Расположена в городе Муравленко на юге ЯНАО, является крупнейшим нефтегазодобывающим предприятием Ямала.