Двухпалубные Boeing 747 начнут летать из Екатеринбурга в Сочи, Грецию и Турцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Двухпалубные Boeing 747 авиакомпании "Россия" начнут выполнять рейсы из аэропорта Кольцово в Анталью (Турция), Сочи и Ларнаку (Греция). Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

"Из международного аэропорта Кольцово будут выполняться рейсы на одном из самых больших пассажирских самолетов - Boeing 747, прозванном Jumbo-Jet. В предстоящем летнем сезоне рейсы на этом типе в Анталью, Сочи и Ларнаку планирует выполнять авиакомпания "Россия", - говорится в сообщении.

По данным аэропорта, вместимость данного типа самолетов - более 600 пассажиров. "Его особенность - наличие двух пассажирских палуб. На верхней, напоминающей небольшой горб, как правило, размещается салон бизнес-класса. На Boeing 747 уже выполнялись пассажирские рейсы из Кольцово, но было это в 2012 году - авиакомпания "Трансаэро" тогда летала на Jumbo из Екатеринбурга в Бангкок", - уточнили в Кольцово.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, входит в холдинг "Аэропорты регионов". Пассажирам аэропорта доступно более 120 направлений порядка 50 российских и международных авиакомпаний.