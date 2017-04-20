Дельфийский совет России разрабатывает новое направление финно-угорских игр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Национальный Дельфийский совет России поддерживает проведение Первых молодежных финно-угорских Дельфийских игр. Инициатива создания нового формата игр принадлежит Республике Карелия, сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС директор исполкома Национального Дельфийского совета России Артемий Понявин.

"Инициатива возникла в прошлом году, мы ее прорабатываем. В частности, решаем: проводить мероприятие в России или за рубежом. Работа идет, но о конкретных сроках пока говорить рано", - сказал Понявин.

В своем выступлении представитель национального Дельфийского совета России в Карелии Анатолий Гусаров отметил, что инициатива родилась в Республике Карелия и была поддержана Всемирным конгрессом финно-угорских народов. "Финно-угорские народы - это около 25 млн человек, проживающих в Западной Сибири, Центральной, Северной и Восточной Европе. Большая часть проживает в Венгрии, Финляндии, Швеции, Норвегии, США, Канаде, Казахстане, Эстонии, Латвии, в России - 16 финно-угорских народов. Новый формат Дельфийских игр позволит сохранить их культурную самобытность, запланировано 15 номинаций, особое внимание будет уделено национальным традициям, письменности, языку", - отметил он.

Международная конференция в рамках культурного проекта "Дельфийские игры" состоялась сегодня в 12-й раз. В работе конференции приняли участие представители федеральных ведомств, а также учреждений культуры и образования регионов России и стран СНГ. Они обсудили вопросы по трем направлениям: молодежь и культура, диалог культур - Евразийские перспективы, культура - вектор развития.

Культурный проект "Дельфийские игры-2017" будет реализован в Свердловской области до 23 апреля и объединит три крупных события: XVI молодежные Дельфийские игры России, XII молодежные Дельфийские игры государств - участников СНГ и Первый молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль. Последний станет основой для создания нового направления - Евразийских Дельфийских игр. Игры проходят под патронатом Международного дельфийского комитета и под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

В программу игр этого года включены две новые номинации - "Электронный клавишный инструмент" и "Открытая номинация". В 31 международном и всероссийском конкурсе по классическим, народным и современным видам искусств примут участие 2 318 юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из 76 субъектов РФ и восьми стран Содружества. В составы жюри, сформированные по каждой номинации, вошли около 100 видных деятелей искусств России и СНГ.