Госохрана объектов культурного наследия проверяет информацию о сносе церкви на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области проводит внеплановую проверку по сообщениям СМИ о сносе Успенской церкви XVIII века в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела правовой и организационной работы ведомства Евгения Игнатова.

"После сообщений СМИ управлением принято решение о проведении в отношении православной религиозной организация "Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь" (на территории монастыря находится Успенская церковь - прим. ТАСС) внеплановой выездной проверки на предмет соблюдения обязательных требований законодательства РФ в области госохраны объектов культурного наследия при использовании объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс зданий Ново-Тихвинского монастыря. Собор (Успенская церковь)", - сказала она.

Ранее местные СМИ со ссылкой на заявление координатора общественного движения "Реальная история" Марины Сахаровой сообщили о сносе Успенской церкви 1778-1782 годов, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Комментарий Сахаровой и сообщения СМИ в пресс-службе Екатеринбургской епархии назвали "некомпетентными и необоснованными".

"Церковь стоит на своем месте. Очень жаль, что не писали о том, что в этом уникальном памятнике находилась кухня, в которой кипятилось очень много воды, она пропитывала стены, которые разрушались из года в год. Храм находился в совершенно аварийном состоянии. Профессионалы в соответствии с проектом, согласованным и утвержденным в соответствующих структурах, начали вести реставрационные работы, осуществляется вычинка стен (реставрация - прим. ТАСС), замена кирпича", - передает пресс-служба слова отца викария Екатеринбургской епархии, епископа Среднеуральского Евгения.

Разрешение на реставрацию не выдавалось

При этом в управлении госохраны объектов культурного наследия Свердловской области задание и разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия не выдавались. "Научно-проектная документация на проведение работ на памятнике управлением не согласовывалась. Заявлений от собственников памятника на предоставление государственных услуг по выдаче задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия на памятнике, а также на согласование проектной документации в управление не поступало. В случае выявления нарушений будут приняты предусмотренные законом меры по пресечению выявленных нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности", - отметили там.

Кирпичная однокупольная Церковь Успения Пресвятой Богородицы с колокольней, расположенная в центральной части Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, была сооружена в 1778-1782. С 1925 года была закрыта для прихожан. В 1974 году Успенская церковь в составе монастыря была поставлена на государственную охрану постановлением Совета министров РСФСР как историко-культурный объект федерального значения, однако находилась в пользовании 354 окружного военного клинического госпиталя. В 2011 году была передана Русской православной церкви.