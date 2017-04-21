СК возбудил дело в отношении свердловчанина, жестоко избившего сына

ЕКАТЕРИНБУРГ. 20 апреля. /ТАСС/. Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил пятилетнего ребенка головой об асфальт. Дело возбуждено по статье УК РФ (Покушение на убийство малолетнего), сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По версии следствия, вечером 18 апреля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на перекрестке улиц Красных командиров и Космонавтов в Екатеринбурге, несколько раз ударил с силой своего малолетнего сына 2012 года рождения головой об асфальтовое покрытие. Действия злоумышленника были пресечены гражданами, ставшими очевидцами этого жестокого преступления. Только благодаря своевременному вмешательству граждан жизнь ребенка была спасена, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал Петренко.

Она добавила, что мужчина был задержан вечером 19 апреля по месту своего жительства в результате оперативных мероприятий.

"В настоящее время следователем СКР и сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего ребёнка, проводится судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнила Петренко.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела следователем СКР в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, способствовавшие "совершению данного особо тяжкого преступления в отношении малолетнего ребенка". "В том числе, будет выясняться, в полной ли мере сотрудники уполномоченных органов выполняли свои обязанности по своевременному выяснению условий жизни семьи, в которой воспитывается данный малолетний ребенок", - сказала Петренко.

Расследование этого дела взял под контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отметили в СКР.