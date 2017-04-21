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В Копейске ликвидирован пожар на складе мебельного цеха на площади в 1,5 тыс. кв. м

Новости Урала
21 апреля, 8:47 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 21, апреля. /ТАСС
Пострадавших нет
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на складе мебельного цеха в Копейске Челябинской области, пострадавших нет, сообщил  ТАСС сотрудник пресс-службы областного ГУ МЧС.

"Сообщение о пожаре на территории частного мебельного цеха в Копейске поступило в 02:21 мск. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что горит около 1,5 тыс. кв. м склада общей площадью 10 тыс. кв. м. На месте происшествия оперативно сосредоточили необходимое количество пожарных и техники, это позволило уже через два часа остановить и локализовать распространение огня. В 05:00 мск открытое горение ликвидировано, организована проливка конструкций, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Всего на тушение пожара от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) привлечено 60 человек, 21 единица техники, в том числе от МЧС 36 человек, 13 единиц техники. "Сейчас устанавливаются причины произошедшего и сумма ущерба", - добавили в МЧС.

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