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Челябинская область планирует увеличить товарооборот с Индией в три-четыре раза

Новости Урала
21 апреля, 8:55 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Губернатор Борис Дубровский отметил, что единственный сдерживающий фактор - логистика, которая достаточно затруднена между Южным Уралом и регионами Индии
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© ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Челябинская область планирует увеличить товарооборот с Индией в три-четыре раза за два года. Об этом сообщил губернатор области Борис Дубровский в ходе презентации делового потенциала региона, которая проходит в Индии.

"В прошлом году объем товарооборота Челябинской области со всей Индией составил всего около $65 млн. Это чуть больше 1,5% от общего внешнего товарооборота области. Этого явно недостаточно, учитывая потенциал нашей территории и огромной, активно развивающейся Индии. Полагаю, что если нам удастся за двухлетний срок поднять объем товарооборота в два-четыре раза, то я бы полагал, что наша работа на этом направлении будет успешной", - сказал Дубровский в кулуарах встречи, которая прошла в Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI).

"Мы рассчитываем на развитие экономического и культурного сотрудничества и видим интерес к нашей области с индийской стороны. Единственный сдерживающий фактор - логистика, которая достаточно затруднена между нашей областью и регионами Индии, поэтому мы намерены также предметно обсудить возможности доставки товаров", - отметил губернатор региона.

Регионы могут добавить 10 млрд в торговый оборот

В Индию прибыли представители 10 компаний и организаций региона, в том числе АО "Радий", промышленной группы "НЕКК", ФГУП "Производственное объединение Маяк", "Феррум- С", ООО НПРО "Урал", ООО "ОСК", "СИТНО", "Химпром групп" и других.

По мнению представителей Челябинской области, большие перспективы имеет сотрудничество с Индией в таких областях, как металлургия, машиностроение, приборостроение, медицина, фармакологическое производство, сельское хозяйство, туризм.

Как отметил глава торгового представительства России в Индии Ярослав Тарасюк, распространение информации о возможностях в области бизнеса благодаря работе правительственных и региональных делегаций - это один из наиболее эффективных инструментов расширения сотрудничества.

"В 2016 году 13 делегаций российских регионов посетили Индию. За четыре месяца этого года Индию уже посетили 9 делегаций российских регионов, три из которых возглавляли губернаторы. И теперь мы встречаем десятую делегацию, на этот раз из Челябинской области, которую также возглавляет губернатор Борис Дубровский", - сказал Тарасюк.

"По оценкам экспертов, развитие прямых торгово- экономических и инвестиционных связей российских регионов с индийскими партнерами может в долгосрочной перспективе добавить до 10 млрд долларов в торговлю товарами и услугами между нашими странами", - добавил он.

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