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Покушавшийся на жизнь экс-главы УВД Екатеринбурга киллер предстанет перед судом

Новости Урала
21 апреля, 10:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, апреля. /ТАСС
По данным следствия, обвиняемый тщательно готовился к преступлению - приобрел скомплектованный самодельным способом пистолет, следил за маршрутом передвижений экс-полицейского Бориса Тимониченко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга, обвиняемый в покушении на убийство бывшего руководителя регионального управления МВД России Бориса Тимониченко, предстанет перед судом. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области.

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"Первым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Екатеринбурга, который обвиняется, в частности, в покушении на убийство по найму. Наиболее тяжкое из преступлений, инкриминируемых обвиняемому, было совершено утром 19 февраля 2016 года в отношении бывшего начальника одного из региональных управлений МВД России", - уточнили в СК.

По данным следствия, обвиняемый тщательно готовился к преступлению - следил за маршрутом передвижений экс-полицейского. "Приобрел скомплектованный самодельным способом пистолет, домофонный ключ от двери подъезда и обзавелся специальной одеждой в целях конспирации. Утром 19 февраля 2016 года злоумышленник прибыл в подъезд дома, где проживает Тимониченко, и, подкараулив его, произвел ему выстрел в голову. Только благодаря своевременно оказанной впоследствии потерпевшему медицинской помощи его жизнь была спасена", - добавили в СК.

Ранее началось рассмотрение дела участника этого же покушения - водителя, который увозил киллера с места происшествия. Пособник полностью признал вину, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

Тимониченко с мая 2003 занимал должность начальника УВД Екатеринбурга, с сентября 2007 года по март 2011 года был начальником УМВД по Курганской области. После этого занимал должность замдиректора свердловского филиала энергетической компании "Т Плюс" по безопасности и режиму.

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