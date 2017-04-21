Военные не дали лесному пожару распространиться на населенный пункт в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Пожарные расчеты Центрального военного округа предотвратили распространение лесного пожара на населенный пункт в центре Челябинской области. Об этом в пятницу сообщил помощник командующего войсками округа Ярослав Рощупкин.

"Очаг возгорания был выявлен в лесном массиве в 20 км от города Чебаркуль, огонь распространялся в сторону населенного пункта из-за сильного ветра. Для локализации пожара сотрудники Оборонлеса Минобороны России провели опашку земли по периметру очага. Площадь возгорания составила 10 га", - отметил Рощупкин.

В тушении огня приняли участие расчеты Чебаркульского гарнизона - всего около 40 человек, использовавшие семь единиц специальной техники.

Координация действий военных осуществлялась в региональном центре управления штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала, Сибири и Прибайкалья.