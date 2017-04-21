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Военные не дали лесному пожару распространиться на населенный пункт в Челябинской области

Новости Урала
21 апреля, 11:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, апреля. /ТАСС
Для локализации пожара сотрудники Оборонлеса Минобороны России провели опашку земли по периметру очага
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Пожарные расчеты Центрального военного округа предотвратили распространение лесного пожара на населенный пункт в центре Челябинской области. Об этом в пятницу сообщил помощник командующего войсками округа Ярослав Рощупкин.

"Очаг возгорания был выявлен в лесном массиве в 20 км от города Чебаркуль, огонь распространялся в сторону населенного пункта из-за сильного ветра. Для локализации пожара сотрудники Оборонлеса Минобороны России провели опашку земли по периметру очага. Площадь возгорания составила 10 га", - отметил Рощупкин.

В тушении огня приняли участие расчеты Чебаркульского гарнизона - всего около 40 человек, использовавшие семь единиц специальной техники.

Координация действий военных осуществлялась в региональном центре управления штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала, Сибири и Прибайкалья.

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