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Более 100 российских военных ЦВО примут участие в Параде Победы в Душанбе

Новости Урала
21 апреля, 11:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, апреля. /ТАСС
Российский парадный расчет пройдет в одном строю с солдатами и офицерами Минобороны и других силовых ведомств Таджикистана
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Военные 201-й российской базы, дислоцированной в Таджикистане, примут участие в Параде Победы в центре Душанбе. Об этом в пятницу сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

"Военнослужащие 201-й российской базы приступили к тренировкам для участия в Параде Победы, который состоится 9 мая в центре Душанбе. Российский парадный расчет численностью 110 военнослужащих пройдет в одном строю с солдатами и офицерами Минобороны и других силовых ведомств Таджикистана. Также россияне примут участие в чествовании ветеранов войны и благоустройстве воинских мемориалов", - отметил он.

201-я военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.

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