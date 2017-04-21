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Избивший сына на улице житель Екатеринбурга заключен под стражу

Новости Урала
21 апреля, 13:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, апреля. /ТАСС
Ранее ареста мужчины потребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Екатеринбурга, избившего сына на улице, сообщила пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

Избиение ребенка попало на камеры видеонаблюдения и вызвало широкий общественный резонанс.

"Суд, выслушав доводы следствия и проанализировав представленные материалы, удовлетворил ходатайство следствия СК РФ и принял решение об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом, на период предварительного расследования злоумышленник изолирован от общества, а самое главное - от своей семьи, в которой воспитываются трое малолетних детей, и именно их интересы, прежде всего, защищены посредством избрания в отношении обвиняемого самой строгой меры пресечения из числа предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению ходатайствовать об аресте жителя Екатеринбурга, избившего четырехлетнего сына. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, такая мера необходима в связи с тем, что его нахождение на свободе может угрожать не только жизни и здоровью пострадавшего мальчика, но и других детей в этой семье.

По версии следствия, вечером 18 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на перекрестке улиц Красных командиров и Космонавтов в Екатеринбурге, несколько раз с силой ударил сына головой об асфальтовое покрытие дороги. Действия злоумышленника были пресечены гражданами, ставшими очевидцами преступления. Только благодаря своевременному вмешательству граждан жизнь ребенка была спасена.

По данным СК РФ по Свердловской области, мужчина был задержан вечером 19 апреля по месту жительства в результате оперативных мероприятий. Ему предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство малолетнего" УК РФ.

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