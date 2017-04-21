Гергиев планирует инициировать обсуждение господдержки проектов культуры в регионах РФ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Художественный руководитель, директор Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев намерен в ближайшее время инициировать обсуждение вопроса государственной поддержки культурных проектов в регионах РФ. Об этом он сообщил журналистам в Екатеринбурге, куда приехал с программой XVI Московского Пасхального фестиваля.
"Главное сегодня - найти мудрую и адекватную пропорцию: то, что государство может обеспечить, и то, что обязан обеспечить руководитель творческой организации. Этот разговор сначала заслуживает очень подробной и тщательной оценки в кругу профессионалов, не привлекая сначала, может быть, критиков", - сказал он. "Думаю, даже и проинициировать, может быть, вот такой разговор. Он не должен уходить куда-то в 20-е годы, он должен иметь место в ближайшие 4-5 месяцев", - добавил Гергиев.
Он отметил, что, путешествуя по городам России в рамках Московского Пасхального фестиваля, получает представление о состоянии сферы культуры в регионах. "Не надо строить страшно дорогие залы, но обязательно надо строить, вот в Омске появился зал, есть хорошие новости, но есть и проблемы, о которых мы знаем. Я переполнен этими просьбами и обращениями, поэтому хочется как-то продвинуться, потому что я не хочу формально числиться в коллегии министерства культуры РФ и тем более в совете по культуре (Совет по культуре и искусству при президенте РФ - прим. ТАСС)", - подчеркнул Гергиев, добавив, что, в частности "Екатеринбургу нужен настоящий, современный зал".
"Мы перестали производить рояли или даже пианино, практически перестали. Концерт Чайковского в какой стране писали, для кого? На чем его играть, на немецких? Большая проблема очень, еще, может быть, большая, чем отсутствие залов, у нас нет своих роялей, а когда-то играли на инструментах "Москва", "Эстония", "Кубань" пианино у меня дома было, "Ростов-Дон", "Тюмень", "Ленинград", "Красный Октябрь", ничего нет", - отметил он.
XVI Московский Пасхальный фестиваль проходит с 16 апреля по 9 мая и посвящен 135-летию со дня рождения русского композитора и дирижера Игоря Стравинского. За три недели фестиваля музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева выступят более чем в 20 регионах России. Кульминацией фестиваля станет традиционный концерт на Поклонной горе 9 мая.
В Екатеринбурге артисты дадут два концерта. В Окружном доме офицеров перед военнослужащими и их семьями выступит "Страдивари-ансамбль" Мариинского театра. В Свердловской государственной академической филармонии, по словам Гергиева, будет представлена "необычная программа": Симфония № 4 австрийского композитора Густава Малера и симфоническая поэма Рихарда Штрауса "Жизнь героя".