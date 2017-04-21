Суд арестовал обвиняемого во взяточничестве бывшего замглавы Чебаркуля

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Чебаркульский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста бывшему заместителю главы администрации города Чебаркуля (Челябинской области) Олегу Соловьеву. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"По ходатайству следователя СК судом в отношении бывшего заместителя главы администрации Чебаркульского городского округа Олега Соловьева избрана мера пресечения. Он заключен под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Соловьеву предъявлено обвинение по статьям "Получение взятки", "Злоупотребление должностными полномочиями". По версии следствия, в 2016 году Соловьев получил взятку более 100 тыс. рублей в виде услуг имущественного характера от местного предпринимателя. За это чиновник содействовал последнему в заключении муниципальных контрактов по благоустройству. Также в 2016 году другой предприниматель оплатил за чиновника административный штраф - 15 тыс. рублей, за что Соловьев способствовал ему в заключении муниципальных контрактов без проведения конкурсов.
Соловьев был уволен из администрации города Чебаркуля в октябре 2016 года. Повод послужило то, что он не предоставил полные сведения о доходах.