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УФАС направило запрос в Кольцово по жалобам таксистов на новые правила парковки

Новости Урала
21 апреля, 17:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, апреля. /ТАСС
По новым правилам, в случае повторного въезда в зону парковки в течение часа с водителя повторно взимается плата с 1 минуты
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Управление ФАС по Свердловской области направило запрос в международный аэропорт Екатеринбурга Кольцово после жалоб водителей такси на новые правила парковки на территории транспортного узла. Об этом сообщил ТАСС руководитель регионального управления ведомства Дмитрий Шалабодов.

"В аэропорту Кольцово изменились правила парковки. В случае повторного въезда в зону парковки в течение часа с водителя повторно взимается плата с 1 минуты. На этой неделе к нам поступило несколько обращений, и сейчас мы направили запрос в аэропорт Кольцово, чтобы нам пояснили, в чем причина изменений правил парковки. После того, как мы получим ответ, будем принимать конкретные решения", - сказал Шалабодов.

По сообщениям местных СМИ, на прошлой неделе екатеринбургские таксисты направили жалобу в администрацию президента РФ на новые правила парковки в аэропорту Кольцово. Перевозчики также написали письма в прокуратуру, ФАС, ГИБДД и мэру города Евгению Ройзману с просьбой отменить нововведение.

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