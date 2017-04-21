Картина Марка Шагала "Баран" 1928 года впервые представлена в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский музей изобразительных искусств впервые в России выставил картину Марка Шагала "Баран", купленную частным коллекционером на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке два года назад. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил один из организаторов выставки, коллекционер и генеральный директор Галереи искусств KGallery Владимир Березовский.

"Картина Марка Шагала "Баран", написанная уже в его эмиграционный период (1928 год - прим. ТАСС), была приобретена на аукционе два года назад, и никогда до этого в России не выставлялась. Цену покупки назвать я не могу, так как это картина не из моего собрания, и сумма может быть тайной. Творчество Шагала у нас изучено полностью, но вот эта работа нигде, кроме его прижизненной монографии, не воспроизводилась", - сказал Березовский.

По его словам, картина представлена в рамках выставки русских художников первой трети ХХ века из петербургских частных собраний. "Мы отобрали художников, которые так или иначе связаны с Парижем. Этот город был центром искусства в те годы, и Шагал тоже приезжал, впитывал новые течения, и многие вещи остались в музеях Парижа", - добавил он.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств отметили, что зрители смогут увидеть не только произведения общепризнанных мастеров, таких как Марк Шагал, Лев Бакст, Александр Бенуа и других, но и познакомиться с творчеством столь же интересных, но менее известных художников: Николая Тархова, Леонардо Бернатова, Грегуара Мишонца. Кроме живописи и графики, в экспозиции можно увидеть и редкие образцы агитационного фарфора 1920-1930-х годов, где запечатлены образы советской эпохи.

В музее уточнили, что главной целью выставки является попытка создать обобщенный портрет русских художников, связанных с Парижем в 1910-1940-е годы. "В то время французская столица стала прибежищем для многих деятелей культуры, и здесь собрались ярчайшие представители мировой творческой интеллигенции. Во многом благодаря им Париж превратился в своеобразный перекресток бурлящей художественной жизни, в многонациональный и мультикультурный центр", - сказали в музее.