Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Напоившую ребенка водой с хлором воспитателя детсада на Урале подозревают в халатности

Новости Урала
21 апреля, 17:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, апреля. /ТАСС
Возбуждено уголовное дело
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности против воспитательницы детского сада в Екатеринбурге, напоившей пятилетнего мальчика раствором хлора. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность", - уточнили в пресс-службе.

Смотрите также
В детсаду на Урале ребенок получил ожог гортани хлором

По данным ведомства, 18 апреля пятилетний воспитанник детского сада попросил у воспитателя воды. "Воспитатель детского сада налила мальчику из чайника в кружку воды, после чего, сделав несколько глотков, ребенок почувствовал кислый, неприятный вкус, о чем сообщил воспитателю. В это время в помещение вошла младший воспитатель и сообщила, что в чайнике раствор дезинфицирующего средства "ДЭО-хлор", который она залила, чтобы почистить чайник", - уточнили в пресс-службе.

Ребенок был госпитализирован в больницу Екатеринбурга, где ему была оказана медицинская помощь. Предварительный диагноз - ожог гортани и полости рта. "В рамках расследования уголовного дела следователем СК РФ будет проведен необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента. Допрашиваются воспитатели и руководство детского сада по обстоятельствам произошедшего, а также родственники пострадавшего мальчика, назначена судебная медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного ребенку", - добавили в СК.

Ранее сообщалось, что 19 апреля прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку по данному факту. В ходе надзорных мероприятий ведомство даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны персонала детского сада.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
12
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский сад
9
В Свердловской области прошли учения Минобороны РФ по тушению лесного пожара
9
Олимпийский чемпион Антон Шипулин зажег огонь Дельфийских игр-2017 на Урале
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
В Кремле не видят предмета для проверок в связи со словами о преемнике президента
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
Рейтинг Марин Ле Пен вырос после теракта на Елисейских полях
5
BuzzFeed: США намерены назначить спецпредставителя по Украине
6
Возбуждено уголовное дело о краже более 500 тыс. рублей у Владимира Соловьева
7
WikiLeaks опубликовала новые секретные документы ЦРУ
Темы дня
Загрузка...
Реклама