Напоившую ребенка водой с хлором воспитателя детсада на Урале подозревают в халатности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности против воспитательницы детского сада в Екатеринбурге, напоившей пятилетнего мальчика раствором хлора. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, 18 апреля пятилетний воспитанник детского сада попросил у воспитателя воды. "Воспитатель детского сада налила мальчику из чайника в кружку воды, после чего, сделав несколько глотков, ребенок почувствовал кислый, неприятный вкус, о чем сообщил воспитателю. В это время в помещение вошла младший воспитатель и сообщила, что в чайнике раствор дезинфицирующего средства "ДЭО-хлор", который она залила, чтобы почистить чайник", - уточнили в пресс-службе.

Ребенок был госпитализирован в больницу Екатеринбурга, где ему была оказана медицинская помощь. Предварительный диагноз - ожог гортани и полости рта. "В рамках расследования уголовного дела следователем СК РФ будет проведен необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента. Допрашиваются воспитатели и руководство детского сада по обстоятельствам произошедшего, а также родственники пострадавшего мальчика, назначена судебная медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного ребенку", - добавили в СК.

Ранее сообщалось, что 19 апреля прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку по данному факту. В ходе надзорных мероприятий ведомство даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны персонала детского сада.