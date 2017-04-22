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В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря

Новости Урала
22 апреля, 8:52 UTC+3
Как сообщили в Екатеринбурской епархии, прийти на все колокольни города можно до позднего вечера, ночью колокола смолкают
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© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
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© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС

Всю Светлую седмицу (неделю после Пасхи) колокольни Екатеринбургской епархии открыты для всех желающих, каждый может подняться и позвонить в колокола во время, когда нет богослужения в храме.

"По сути, в это время колокола смолкают лишь ночью, чтобы не мешать отдыху и сну, недаром эта неделя имеет в народе и другое название - звонильная. Любой желающий может подняться и ударить в колокола без всякого обучения. Традиция колокольного звона появилась еще в раннее Средневековье", - сказал руководитель единственного на Урале колокольного центра, старший звонарь Екатеринбургской епархии, протодиакон Димитрий Бажанов.

Как сообщили в Екатеринбурской епархии, прийти на все колокольни города можно до позднего вечера, ночью колокола смолкают. Разобраться с тонкостями поможет дежурный сотрудник храма.  

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В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
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