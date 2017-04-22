Команда из Москвы стала победителем XVI молодежных Дельфийских игр России

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Команда из Москвы одержала победу в XVI молодежных Дельфийских играх России, которые завершились 22 апреля в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.
"В общекомандном зачете на XVI молодежных Дельфийских играх России лучшей стала команда из Москвы. Свердловская область заняла второе место. В шестерку регионов-лидеров также вошли Новосибирская область, Самарская область, Тульская область и Пермский край", - сообщили в пресс- службе.
На торжественной церемонии закрытия директор международного Дельфийского комитета, председатель исполкома национального Дельфийского совета России Владимир Понявин отметил, что уровень выступлений и работ участников соревнований был "показательно высоким". "Кроме того, у нас состоялся первый молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль, заложивший практическую основу нового формата Дельфийских мероприятий - евразийских", - сказал Понявин.
Он добавил, что представители каждой страны - участницы Дельфийских игр вернутся домой с медалями.
Состязания в области искусства завершились гала-концертом лауреатов.
Культурный проект "Дельфийские игры - 2017" впервые проходил в Свердловской области и объединил три крупных события: XVI молодежные Дельфийские игры России, XII молодежные Дельфийские игры государств - участников СНГ и первый молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль.
В программу игр этого года были включены две новые номинации - "Электронный клавишный инструмент" и "Открытая номинация". В 31 международном и всероссийском конкурсе по классическим, народным и современным видам искусств соревновались 2318 юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из 76 субъектов РФ и восьми стран СНГ. В составы жюри, сформированные по каждой номинации, вошли около 100 деятелей искусств России и стран Содружества. Игры проходят под патронатом Международного дельфийского комитета и под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.