Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Команда из Москвы стала победителем XVI молодежных Дельфийских игр России

Новости Урала
22 апреля, 19:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, апреля. /ТАСС
Второе место заняла команда Свердловской области
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Команда из Москвы одержала победу в XVI молодежных Дельфийских играх России, которые завершились 22 апреля в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

"В общекомандном зачете на XVI молодежных Дельфийских играх России лучшей стала команда из Москвы. Свердловская область заняла второе место. В шестерку регионов-лидеров также вошли Новосибирская область, Самарская область, Тульская область и Пермский край", - сообщили в пресс- службе.

На торжественной церемонии закрытия директор международного Дельфийского комитета, председатель исполкома национального Дельфийского совета России Владимир Понявин отметил, что уровень выступлений и работ участников соревнований был "показательно высоким". "Кроме того, у нас состоялся первый молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль, заложивший практическую основу нового формата Дельфийских мероприятий - евразийских", - сказал Понявин.

Он добавил, что представители каждой страны - участницы Дельфийских игр вернутся домой с медалями.

Состязания в области искусства завершились гала-концертом лауреатов.

Культурный проект "Дельфийские игры - 2017" впервые проходил в Свердловской области и объединил три крупных события: XVI молодежные Дельфийские игры России, XII молодежные Дельфийские игры государств - участников СНГ и первый молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль.

В программу игр этого года были включены две новые номинации - "Электронный клавишный инструмент" и "Открытая номинация". В 31 международном и всероссийском конкурсе по классическим, народным и современным видам искусств соревновались 2318 юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из 76 субъектов РФ и восьми стран СНГ. В составы жюри, сформированные по каждой номинации, вошли около 100 деятелей искусств России и стран Содружества. Игры проходят под патронатом Международного дельфийского комитета и под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
12
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский сад
9
В Свердловской области прошли учения Минобороны РФ по тушению лесного пожара
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тарханов: "Урал" подаст протест на работу судьи в матче с ФК "Зенит"
2
Российский военнослужащий убит в армянском городе Гюмри
3
Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов
4
В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления 36-летней давности
5
Как Франклин Рузвельт хотел купить себе немного Крыма
6
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
7
В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина Рузвельта
Темы дня
Загрузка...
Реклама