Челябинская область установит побратимские связи с китайской провинцией Шэньси

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СИАНЬ /КИТАЙ/ , 24 апреля. /ТАСС/. Руководство провинции Шэньси (Центральный Китай) подпишет соглашение об установлении побратимских отношений с Челябинской областью. Об этом сообщил вице-губернатор Шэньси Вэй Цзэнцзюнь на встрече с журналистами.
"Уже достигнута договоренность между провинцией Шэньси и Челябинской областью об установлении побратимских отношений, - сказал он. - Ожидается, что подписание соглашения состоится в июле этого года". По словам чиновника, ранее аналогичные отношения были установлены с Калужской областью, а также также между городом Вэйнань (городской округ провинции Шэньси) и Комсомольском-на- Амуре. "Мы сотрудничаем с Россией в таких областях, как нефтедобыча, производство высокотехнологичного оборудования, авиация, сельское хозяйство, переработка мяса и молочной продукции", - добавил Вэй Цзэнцзюнь.
Вице-губернатор провинции также отметил, что к концу этого года может быть подписано соглашение о строительстве российской части китайско-российского парка высоких технологий "Шелковый путь". "Мы сейчас попытаемся к концу этого года подписать соглашение о российской части китайско-российского инновационного парка Шелкового пути. Одновременно разрабатываем план по созданию китайской части инновационного парка", - заявил он.
В октябре 2014 года РФ и КНР подписали меморандум о совместном развитии и строительстве российско-китайских парков высоких технологий "Шелковый путь". В соответствии с документом, Российско-китайский инвестиционный фонд и административный комитет города Сисянь Фэндун провинции Шэньси создадут совместное предприятие для строительства парков высоких технологий "Шелковый путь" в РФ и КНР. Парк в Китае будет расположен в городе Сисянь Фэндун, аналогичный российский парк разместят в инновационном центре "Сколково", где площадь для застройки помещений составит 200 тыс. кв м.