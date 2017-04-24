Причиной пожара на пилораме в Свердловской области стало замыкание проводки

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Замыкание электропроводки стало причиной пожара на пилораме в Свердловской области, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"По предварительным данным, в подсобном помещении на территории пилорамы в поселке Октябрьский Свердловской области произошло возгорание из-за замыкания электропроводки. При разборе пожара сотрудниками МЧС обнаружено три неустановленных мужских трупа. На месте работает следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России "Сысертский", представители территориального подразделения Следственного комитета. Устанавливаются обстоятельства трагедии", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что трое рабочих погибли в пожаре на пилораме в Свердловской области. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Следователи проводят проверку по данному факту.