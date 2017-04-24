Суд отклонил кассацию японской компании по иску о товарном знаке UTair

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил кассационную жалобу японской компании Fast Retailing Co., Ltd., владеющей брендом Uniqlo, по иску о товарном знаке авиакомпании UTair. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Президиум СИП подтвердил исключительное право авиакомпании "ЮТэйр" (UTair) на товарный знак UT, отклонив кассационную жалобу японской компании Fast Retailing Co., Ltd., владеющей брендом Uniqlo. Таким образом, сохраняет свою силу предыдущее решение суда о том, что использование бренда UT, ставшего предметом спора двух компаний, в обобщенной рубрике 25 класса "одежда" как единая товарная позиция остается за авиакомпанией UTair", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что также авиакомпания сохранила за собой право на данный товарный знак для обуви и головных уборов.

Ранее сообщалось, что в 2016 году японская компания Fast Retailing Co., Ltd. (владеющая в России сетью магазинов одежды Uniqlo) обратилась в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака UT авиакомпании UTair в отношении всех товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг - различных видов одежды, обуви и головных уборов, для которых такой товарный знак был зарегистрирован. Иск был мотивирован желанием истца самостоятельно использовать данный товарный знак. По решению суда товарный знак остался закрепленным за авиакомпанией, после чего японская компания направила кассационную жалобу на решение СИП.

Парк воздушных судов авиакомпании UTair насчитывает более 60 самолетов. Основным для компании является московский международный аэропорт Внуково, через который ежедневно проходит более 160 рейсов перевозчика. Штаб-квартира расположена в Сургуте. UTair входит в реестр операторов IOSA с 2008 года.