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Житель Челябинска обвинен в нанесении побоев участковому врачу

Новости Урала
24 апреля, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
12 апреля в региональных СМИ была размещена информация о том, что в квартире одного из домов мужчина избил участкового врача, которая приехала на вызов к его дочери
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение жителю Челябинска в причинении травм участковому врачу. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Жителю Челябинска Сергею Николаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 ("Побои"), ч. 1 ст. 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") УК РФ", - сказала она.

12 апреля в региональных СМИ была размещена информация о том, что в квартире одного из домов Курчатовского района Челябинска мужчина избил женщину - участкового врача, которая приехала на вызов к его дочери. У врача диагностированы ушибы, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. "Обвиняемый вину признал. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии", - сообщила Петренко.

Она отметила, что это не первый случай, когда от преступных посягательств, страдают люди в белых халатах. "Только за прошедшие выходные Следственным комитетом в Москве и Ленинградской области возбужден ряд уголовных дел о нападении на врачей при осуществлении ими своих обязанностей. Следственный комитет и впредь будет жестко пресекать каждый случай нападения на медицинских работников и привлекать виновных, препятствующих их профессиональной деятельности, к уголовной ответственности", - заключила представитель СК.

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